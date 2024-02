E il museo cerca volontari per la gestione

Il Museo Gigi Guadagnucci partecipa anche quest’anno all’iniziativa che coinvolge i cittadini e ricerca volontari disposti a partecipare alla gestione dello stesso attraverso l’iscrizione all’albo del volontariato civico del Comune di Massa. I volontari supportano il Comune di Massa, l’assessorato alla cultura, la direzione e gli operatori museali nella gestione, nella guardiania e nella realizzazione degli eventi del museo. Il servizio di volontariato civico è stato istituito dal Comune già nel 2015 per valorizzare quelle attività svolte in forma volontaria e gratuita nell’interesse generale dirette al miglioramento della qualità della vita civile e sociale delle persone della comunità, in particolare a favore delle fasce più deboli della popolazione in costante rischio di emarginazione nonché per la tutela dell’ambiente e per la promozione della cultura.

Il servizio civico prevede diversi ambiti di intervento ossia culturale, sociale, ambientale, turistico, sportivo, scolastico, ricreativo, cura patrimonio pubblico e nello specifico questo riguarda il settore cultura. Bisogna essere residenti nel comune di Massa, di età non inferiore ai 16 anni (per i minorenni serve anche l’autorizzazione dei genitori).

Per partecipare bisogna presentare la domanda di iscrizione all’albo entro giovedì 29 febbraio. Per agevolare la presentazione della domanda online è attivo tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, con orario 9-12, uno sportello facilitatore collocato al piano terra del palazzo comunale. Gli interessati potranno accedere all’ufficio su appuntamento, da prenotare chiamando il numero 0585 490517 durante i giorni di apertura oppure inviando una mail all’indirizzo [email protected]. Per altre informazioni, telefonare allo 0585 490223.