E’ già il tempo del Natale. Progetto artistico per la città. Montate le prime installazioni

Luminarie, filodiffusione e torna anche la pista del ghiaccio. Sono alcune piccole anticipazioni su quello che sarà il Natale a Massa. L’amministrazione ha già dato mandato al dirigente del settore e agli uffici di iniziare a lavorare sul programma delle feste natalizie, indicando quelle che sono alcuni dei punti fissi. Tutto da realizzare in sinergia e col supporto dei Centri commerciali e delle associazioni, non solo sul centro magari ma sparsi sul territorio. Con i primi giorni di novembre sono iniziate anche le prime installazioni natalizie. L’appalto per l’allestimento è stato affidato in questi giorni per 139mila euro, più Iva per un totale di quasi 170mila euro, alla ditta Venditti Antonio di Carpinone (Isernia) che ha vinto la procedura comparativa con altre 8 aziende presentando la proposta migliore secondo gli uffici tecnici del Comune. Un ‘progetto artistico’, così viene definito, che tramite il complesso degli addobbi luminosi valorizzasse l’intera città, compresa la zona montana e marina, secondo uno specifico tema scelto dall’amministrazione e identificato in decori a ’sfere natalizie’.

Già assegnato il patrocinio anche all’associazione musicale La Croma per i concerti che si svolgeranno fra novembre e dicembre: concerto ’Note di Natale’, l’8 dicembre all’oratorio di San Rocco a Bargana; concerto ’Musica, calore, atmosfera’ il 22 dicembre in piazza SS. Annunziata a Bergiola Maggiore e rassegna ’Musica a Palazzo Winter Edition’ il 30 novembre, il 29 dicembre e il 5 gennaio a Palazzo Ducale. Al Parco degli Ulivi il 25 e 26 dicembre Giocolandia porterà ‘Aspettando Natale’.

Per le iniziative di Natale si sposta in parte anche il mercato, come da accordi presi con le associazioni di categoria: Piazza Aranci ospiterà infatti eventi e allestimenti natalizi fino a gennaio, per cui dal 21 novembre al 9 gennaio i banchi del mercato di piazza Aranci si sposteranno sulla corsia ascendente di viale Chiesa e in altri spazi liberi in centro mentre per la Fiera di Natale nelle tre domeniche del 3, 10 e 17 dicembre i banchi saranno allestiti in Largo Matteotti e viale Chiesa.