E’ arrivato il Parco giochi diffuso

di Natalino Benacci

Sono finiti nelle scorse settimane i lavori del tanto atteso Parco giochi diffuso. Piazze, vicoli si sono colorati di giochi, personaggi, storie, tutte ben calate nella tradizione pontremolese e ciascuna studiata per istruire e far divertire.Un progetto reso possibile da un’iniziativa finanziata col contributo del Consiglio Regionale della Toscana in attuazione della legge regionale au "Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni". Bambini e famiglie hanno l’imbarazzo della scelta tra le proposte sparse sul territorio comunale e tutte ricalcanti alcuni dei più noti giochi di strada, quelli di una volta, quelli che si scendeva di corsa per farli insieme. Una bella soddisfazione, considerato anche che il Comune di Pontremoli è il primo in Toscana a realizzare un Parco Giochi Diffuso con Circowow. E la risposta della cittadinanza non ha tardato. Sono nove le postazioni realizzate con vernici ad acqua in vari punti della città e che guideranno i pontremolesi e i turisti all’interno di un’esperienza itinerante dal sapore d’altri tempi. Il progetto nasce dal gioco tradizionale di strada, che non prevede installazioni ingombranti, ma linee che si fondono con l’ambiente urbano creando nuovi spazi di gioco non invasivi con un importante valore inclusivo, privi di barriere architettoniche e basate sul gioco all’aperto, per permettere ai più piccoli di godere dell’ambiente circostante e imparare a cercare l’esercizio, l’aria fresca e l’attività. Il tutto è stato realizzato dagli esperti della Wow srl, società proprietaria del brand Circowow.it, parcogio chidiffuso.it. E c’è di più.

Il progetto del parco giochi non finisce con l’installazione fisica delle postazioni. Ogni punto gioco è anche digitale, grazie a una rete turistica che farà vivere alla famiglia il turismo locale e il patrimonio culturale di prossimità grazie all’inserimento sull’app tabUi. Tutti, pontremolesi e non, potranno installare l’app gratuita che consentirà loro, attraverso la modalità 3D, di capire dove si trovano e dove sono ubicate le altre postazioni intorno, oltre ai siti storico culturali sul territorio, con tanto di indicazione in termini di distanza. Ogni punto gioco inoltre, è dotato di Qr code, attraverso il quale scoprire le modalità di partecipazione. "È bello vedere grandi e piccini cimentarsi col nostro nuovissimo parco giochi diffuso – ha detto l’assessore all’Istruzione Annalisa Clerici -. Al centro dell’idea progettuale ci sono le famiglie, i bimbi, l’inclusione, il recupero della fruizione pedonale del territorio e delle tradizioni popolari in un intreccio di arte, gioco e modernità che si uniscono alla bellezza del centro storico con scopo ludico – turistico. Giochi antichi rivisti in chiave moderna nella nostra Pontremoli con lo scopo non solo di divertire ma anche di valorizzare la nostra storia e cultura, in modo da far scoprire la città ai turisti e di far passare un po’ di tempo in spensieratezza ai cittadini".