Duecento posti in più allo stadio. La sindaca ha firmato la deroga

La sindaca Serena Arrighi ha firmato la deroga per aumentare la capienza dello stadio. In occasione della partita di andata della semifinale dei playoff Carrarese – Benevento, che si giocherà stasera alle 21 allo stadio dei Marmi, saranno duecento le persone in più che potranno assistere alla partita. Il sogno per conquistare la serie B prosegue e con questa firma in deroga la sindaca accontenta parte dei tifosi che non avevano potuto assistere alla partita Carrarese Juventus Ng. "Ho deciso di firmare un’ordinanza per aumentare di 200 posti la capienza del settore unico di curva Nord e gradinata". Con queste parole la sindaca Serena Arrighi commenta: "Mi rendo conto che attorno a questa gara ci sia grande attesa e questi posti in più non saranno sufficienti ad accontentare tutti, ma allo stato attuale non è possibile prevedere un allargamento ulteriore nella curva Nord. Stamani ho personalmente partecipato alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura dove sono chiaramente emerse le criticità del nostro impianto comunale. Criticità alle quali non è possibile andare in deroga, ma le quali stiamo lavorando con progetti e investimenti come abbiamo fatto l’anno scorso quando abbiamo riaperto la tribuna e come stiamo per fare grazie a una spesa da oltre 600 mila euro per il rifacimento del campo, di tutti i servizi e del settore destinato ai disabili"

A richiedere di aumentare la capienza è stato Iacopo Pasciutti, l’ad della Carrarese. In totale i posti disponibili sono 3.806, così distribuiti: settore unico 2.180 spettatori, settore ospiti curva Sud 620, settore rettilineo 16 e settore tribuna 990 sedute. Con questa deroga la sindaca Arrighi ha altresì disposto che la Carrarese Calcio 1908 debba dotarsi di apposito personale stewart "al fine di presidiare e controllare il cancello e tutte le aperture o varchi che collegano il settore unico con la curva – si legge nel documento –, da posizionare in tutti i varchi delle vie di esodo, nella zona dei bagni della curva nord, nella zona della scala in acciaio (con interdizione della stessa), e la zona del cancello che collega la curva Nord con la tribuna e annesso varco".

Intanto i tifosi non stanno più nella pelle per l’emozione, ma soprattutto per la tensione che in queste ore è alle stelle. Basta pensare che alle 13 di ieri quando ha aperto la prevendita il 40 per cento dei posti in tribuna lato monti era già andato a ruba. Insomma nonostante la capienza aumentata sembra che anche stavolta qualche fedelissimo rischi di dover vedere la partita da casa o al bar. ttore destinato ai disabili".