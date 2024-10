Due nuovi sgambatoi per i cani. In via Bassagrande e in centro città

Un nuovo sgambatoio in arrivo in via Bassagrande. La decisione illustrata alcuni giorni fa nella commissione sociale presieduta da Guido Bianchini, in cui l’assessore Elena Guadagni ha fatto un punto della situazione su tutte le aree verdi per gli amici a quattro zampe. Attualmente e esiste uno sgambatoio a Carrara, uno allo Stadio, uno a Marina e due ad Avenza. A Carrara sono state sostituiti la recinzione e il cancello. Lo sgambatoio di via Prampolini è stato riqualificato con la sostituzione della rete metallica e del cancello e intervento di pulizia. In via Covetta lo sgambatoio è stato sistemato con interventi su una panchina rotta e il cancello. Nell’area di Via Ragazzi del ‘44 si è provveduto a sostituire due panchine, la recinzione e i cancelli. L’assessore Guadagni ha quindi spiegato che, dopo diverse segnalazioni, si è deciso di realizzare un secondo sgambatoio a Marina, nel parco di via Bassagrande. Attualmente il parco presenta un’area libera a pineta e un’altra parte recintata, da cui si proverà a ricavare uno spazio per il nuovo sgambatoio sul lato che affaccia verso via Bassagrande. La scelta di usare un’area di quel parco, secondo le intenzioni del Comune, regolarizza e sana una situazione nota, perché molte persone già lo utilizzano per portare a spasso il cane. Tra le altre osservazioni discusse, l’eventualità di destinare a Carrara un ulteriore spazio, con una prima ipotesi, ancora da verificare, a San Martino. Tra le aree proposte anche la parte incolta di Corso Rosselli.

D.R.