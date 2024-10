Due moto per la polizia municipale: "Ora un ’presidio’ nei paesi a monte"

di Alfredo Marchetti

Due moto fiammanti, nuove di zecca, pronte a sfilare in città, soprattutto nei paesi a monte per "rendere più concreta la presenza degli agenti al servizio dei cittadini" ha dichiarato il comandante Giuliano Vitali. La presentazione ieri delle due Guzzi 850 del valore di circa 13mila euro l’una che da novembre saranno a tutti gli effetti sulle strade del territorio. Alla cerimonia anche il sindaco Francesco Persiani: "Oggi è un momento importante, viene rafforzata la dotazione dei mezzi per il comando di polizia municipale. Ci tengo a ringraziare tutti gli agenti per quello che continueranno a fare al servizio della comunità. Cerchiamo di far lavorare al meglio il corpo per migliorare la sicurezza. Come abbiamo sempre detto, la polizia municipale è una sorta di front office dell’amministrazione, credo sia giusto quindi che la polizia abbia una strumentistica adeguata a svolgere i compiti nel modo migliore. Il comando si è sempre dimostrato presente nelle necessità, questo è un fatto fondamentale, ci rende orgogliosi".

Le moto sono dotate di ogni elemento volto a garantire sia l’aspetto del minimo inquinamento, della sicurezza, curate in ogni dettaglio tecnico, con accessori dell’azienda Kappa unitamente alle dotazioni luminose e acustiche riservate ai corpi di Polizia speciali dell’ azienda La Sonora.

Durante la cerimonia, alla quale ha presenziato anche il Pasquale Cimmino per Guzzi, il comandante ha spiegato l’utilità dei mezzi: "Nel 2025 abbiamo intenzione di introdurre un servizio di prossimità nei paesi a monte. Dare la percezione ai cittadini di essere presenti anche per risolvere dubbi o per rispondere alle domande che riguardano l’amministrazione. Oggi vengono presentate due moto del 2004: questi mezzi sono particolarmente importanti per migliorare ulteriormente la presenza nel territorio, sono uno strumento di lavoro in situazioni correlate a incidenti stradali, la tutela dell’ambiente, il rispetto del decoro urbano, performate anche in ambito montano. Il nostro obiettivo è sgravare gli uffici della burocrazia e portare gli agenti sul territorio. Attualmente ci sono 60 addetti, su un servizio che è garantito sette giorni, 24 ore su 24, per una copertura oraria dalle 18 alle 24 ore: puntiamo a renderli ancora più presenti".