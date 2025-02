Due giorni di corsa. La carica di 2mila atleti. Attesi corridori da 20 Paesi nel mondo

Numeri da record per la nuova edizione della White Marble Marathon. Ai nastri di partenza 2000 iscritti e un’attenzione degli appassionati che ha costretto gli organizzatori a chiudere in anticipo le iscrizioni, con un aumento del 40 per cento rispetto alle precedenti edizioni. Sono previsti arrivi da oltre 20 Paesi nel mondo. Si comincia oggi pomeriggio alle 15 con la novità dell’Urban Trail tra Marina di Carrara e Luni, proseguendo domani con la classica Marathon sul litorale di Massa-Carrara e Forte dei Marmi. Ieri a Palazzo Ducale a Massa si è svolta la presentazione ufficiale della corsa insieme ai forti maratoneti Dean Karnazes e Moustapha Ahmad, che prenderanno parte all’evento. Per la Marathon il presidente Paolo Barghini e Nicola Ciani, l’assessore allo Sport del Comune di Massa Roberto Acerbo e l’assessore allo Sport del Comune di Carrara Lara Benfatto. L’evento è organizzato dalla World Running Academy di Paolo Barghini con il supporto di Fondazione Marmo e, tra gli altri, Dole Italia e Gaia, con il patrocinio dei Comuni di Carrara, Massa e Luni. L’Urban Trail di oggi prevede un percorso tra asfalto, cemento e sterrato, con il tracciato che passerà tra le rovine dell’antica Luni, costeggiando l’anfiteatro e rientrando dalla spiaggia di Marina e la passeggiata sul mare. Domani spazio poi alla White Marble Marathon con quattro tipologie di percorso in base alla distanza: la 10 chilometri, la mezza maratona da 21 chilometri, la gara da 30 chilometri e la classica da 42 chilometri ‘White Marble Marathon’. Lo start delle gare è alle 9, con traguardo di partenza e arrivo su viale Colombo, con un percorso che si articolerà sul lungomare di Marina di Carrara, Marina di Massa, Montignoso e un breve tratto a Forte dei Marmi.

Tra le gare anche il Campionato nazionale Unvs di Mezza maratona. Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità, Autolinee Toscane informa che domani, da mezzanotte alle 15, il servizio tpl subirà una serie di modifiche, con la deviazione delle linee 61, 60, 52 e 51 con le fermate comprese nei tratti che saranno temporaneamente soppresse. Attenzione anche ai divieti di sosta e alle modifiche alla circolazione. Oggi per lo Urban Trail, dalle 14:30 alle 17 resterà chiusa la passeggiata sul molo di ponente del porto. Per domani sono previste modifiche alla circolazione. Il percorso di gara interesserà Viale Colombo, intersezione Piazza Vittime del Moby Prince, Via Rinchiosa, Viale Vespucci, Viale Colombo, Viale XX Settembre, Via Covetta, Via Pucciarelli, Viale Zaccagna, Viale Da Verrazzano, per poi rientrare nel Comune di Carrara in Via delle Pinete, Viale da Verrazzano, Viale Colombo con arrivo in piazza Vittime del Moby Prince. Per consentire l’allestimento del percorso, sospesa la circolazione veicolare dalle 08:30. Istituito dalle 7.30 alle 15 un divieto di sosta ambo i lati con rimozione per tutti i veicoli in via Rinchiosa, Viale Vespucci, Viale Colombo e in Piazza Vittime del Moby Prince. Dalle 09 e fino al termine della manifestazione, prevista per le 15, lungo i tratti stradali di competenza del Comune interessati dalla manifestazione la circolazione veicolare è sospesa. Il centro di Marina sarà transitabile fino a Via Genova compresa.