Ducatus, fumata nera. Servizi sospesi dal 31

La Ducatus al giro di boa: a fine mese sospesi tutti i servizi. Ma all’orizzonte ci sono cooperative pronte al subentro. Da giorni Cgil e Cisl hanno dichiarato lo stato di agitazione per la crisi che pesa su oltre 70 dipendenti, lasciati da maggio senza stipendio a causa dei conti bloccati per azioni di recupero crediti. Sono dipendenti impiegati nei servizi di spazzamento, manutenzione del verde e trasporto scolastico. Lunedì la procedura di raffreddamento in Prefettura alla presenza del capo di gabinetto. "In quella sede - dice il segretario Cgil Fp, Alessio Menconi - i legali di Ducatus hanno comunicato che a stretto giro i Comuni saranno informati della sospensione di tutti i servizi". La data è imminente: 31 luglio. "La situazione Ducatus è un problema comprensoriale perché riguarda appalti di diversi Comuni - spiega il presidente dell’Unione Comuni, Gianluigi Giannetti - Ho inserito all’ordine del giorno della prossima giunta, giovedì, un punto dedicato. Vediamo cosa emerge dal confronto con gli altri sindaci". Sul tavolo ci sarebbe l’ipotesi di subentro di altre cooperative, cui stanno lavorando sia Cisl che Cgil. "Almeno per il trasporto scolastico non ci dovrebbero essere problemi - dice Menconi - Ci auguriamo che i sindaci, coi nuovi affidamenti, garantiscano pure le accompagnatrici anziché pensare a risparmiare in servizi così delicati". C’è anche un’altra ipotesi, prospettata dal gruppo di opposizione in Comune a Licciana Nardi in una mozione a firma Francesco Micheli, Danis Santini, Martina Chiappini, Elisa Capineri Tosetti: gestione associata, almeno per il servizio di trasporto scolastico, con attenzione puntata anche a stipendi adeguati, per assicurare ai dipendenti della cooperativa pari trattamento coi dipendenti comunali che svolgono stesse mansioni. Mozione che, nelle intenzioni del gruppo, dovrebbe fare il giro di tutti i Comuni coinvolti. "Una convenzione per la gestione del servizio non so quanto sia fattibile, per la questione di personale e mezzi - anticipa Giannetti - Ma cercheremo la situazione migliore per garantire il trasporto a tutti gli studenti". Menconi non è altrettanto ottimista su Villafranca: "Siamo preoccupati per i servizi del verde: data la condizione di dissesto, il Comune non può garantire il riaffidamento del servizio. Che ne sarà del servizio e dei dipendenti?". "Abbiamo prorogato l’appalto a fine settembre e nel frattempo valuteremo le disponibilità di bilancio", ha spiegato il sindaco Bellesi.

Michela Carlotti