"Dove sono finiti gli aiuti per i nidi?"

"Asili nido gratis a Carrara ma non per tutti" denuncia Alice Rossetti di Italia Viva che ricorda le promesse elettorali della sindaca Serena Arrighi. La Regione Toscana, grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, ha ora introdotto la gratuità dei nidi di infanzia per i nuclei familiari con bimbi fino a 3 anni residenti in Toscana e Isee fino a 35.000 euro. Ma, ricorda che la sindaca "aveva proposto di utilizzare interamente gli introiti del marmo per abbassare o eliminare le rette di asili nido. Dopodiché il silenzio assoluto". Chiede dunque a Serena Arrighi di contribuire allo sconto regionale per la ridurre le rette "a favore delle famiglie di Carrara o almeno per quelle con reddito Isee inferiore ai 26mila euro". Ricorda poi le parole della sindaca sui nidi come "supporto imprescindibile per le famiglie" e l’obiettivo della "gratuità per i meno abbienti". Dopo gli spot niente fatti sottolinea Alice Rossetti: non è stato previsto nessun investimento dall’Amministrazione comunale al fine di utilizzare quelle risorse dei proventi del Marmo per ridurre i costi di frequenza delle famiglie dei bambini che risiedono nel nostro Comune". Per Rossetti i nidi "favoriscono la maggiore partecipazione dei genitori, e soprattutto delle donne, al mercato del lavoro riducendo il rischio di povertà durante l’intero arco della vita".