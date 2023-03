Doppio evento letterario per la scrittrice Simona Bertocchi

Due eventi letterari nel week end per la scrittrice Simona Bertocchi. Sabato prossimo, 25 marzo, alle ore 17.30, a Villa Schiff di Montignoso, sarà presentato il romanzo storico “Nel nome del figlio“ (Giovane Holden Edizioni), la storia romanzata della marchesa di Massa, Ricciarda Cibo Malaspina, narrata dalla sua dama di compagnia. Quale segreto unisce le due donne? A questa domanda proverà a dare una risposta l’autrice dialogando con Eleonora Petracci, presidente della commissione Pari opportunità del Comune di Montignoso.

Domenica 26 marzo, inoltre, alle ore 18.30, nella sala museo del Mug 2, in via Alberica a Massa, sarà presentato un altro romanzo storico di Simona Bertocchi, “La casa del melograno“ (Giovane Holden Edizioni). Questo libro narra la saga di una famiglia della ricca borghesia nella Toscana risorgimentale. Il testo è reduce da un lungo ’book tour’ in tutta Italia ed è stato presentato a importanti manifestazioni letterarie come il salone del libro di Torino. Dialoga con Simona Bertocchi il console del Touring Club italiano per la provincia di Massa Carrara, Walter Sandri. Le letture delle opere sono curate dalla scrittrice. L’ingresso ad entrambi gli incontri è libero.