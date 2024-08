Dono prezioso per la Misericordia

I donatori di sangue Fratres di Mulazzo hanno donato un monitor multiparametrico alla locale Misericordia. L’apparecchiatura consentirà di trattare un’ampia popolazione di pazienti, dallo screening di base al triage scegliendo il giusto livello di tecnologia di monitoraggio continuo in base a contesto di cura, condizioni del paziente e competenze del personale infermieristico presente. La cerimonia di consegna si è svolta nella sede della Misericordia presso il Palazzo comunale di Arpiola alla presenza del sindaco Claudio Novoa, dei presidenti Bruno Corradini (Fratres) e Giuliano Fanti (Misericordia), del presidente provinciale dei Fratres Maria Rita Beccari, del vice comandante della stazione dell’Arma Fabio Colozza, della consigliera comunale Letizia Galanti e del parroco don Marco Giuntini. Tanti i volontari dei due sodalizi che hanno fatto corona all’incontro che rafforza le sinergie associative per affrontare le necessità della gente che quotidianamente deve combattere con i problemi della salute. Al servizio della comunità il gruppo donatori Fratres di Mulazzo è sempre alla ricerca di nuovi donatori e lavora per proseguire la filosofia dell’ altruismo consegnando una testimonianza di generosità e coraggio alle nuove generazioni. Anche la locale Misericordia persegue gli stessi obiettivi e ha tanti progetti, non solo dietro le spalle, ma per aiutare in tempo reale malati e bisognosi nel tempo della precarietà, dell’inquietudine e della sofferenza. Un obiettivo storico del sodalizio guidato dal presidente Fanti che ha ringraziato i Fratres per l’importante dono del monitor parametrico davanti alla grande platea dei volontari che costituiscono un prezioso patrimonio di risorse umane grazie alle quali le due associazioni fanno fronte ad un innumerevoli servizi socio-sanitari.

La nuova strumentazione elttromedicale è stata benedetta da don Giuntini che ha ricordato che la Misericordia svolge un’attività ed un’opera di aiuto e sostegno a tutta la collettività, cercando di dare risposte concrete ai bisogni particolari dei singoli e attivando una serie di servizi per l’utilità comune. Il sindaco Claudio Novoa ha elogiato il mondo del volontariato che nel territorio mulazzese è molto motivato ed in particolare il presidente Corradini per la generosità con la quale hanno individuato un’apparecchiatura utile. "Questo gesto – ha detto – è parte del continuo sforzo per migliorare le condizioni sanitarie e promuovere la donazione del sangue come atto di vita e responsabilità sociale". Nel corso della cerimonia sono intervenuti anche il vice comandante della stazione dei carabinieri e la presidente provinciale dei Fratres Beccari, che ha ricordato che i volontari sono sempre sotto pressione con l’emergenza sangue soprattutto in estate quando in provincia aumenta del 50% il fabbisogno di sacche.

