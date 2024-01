Donne alla conquista della consapevolezza nel libro di Simona Baldelli

CARRARA

Appuntamento con Simona Baldelli, vincitrice del Premio letterario nazionale per la Donna Scrittrice 2023, per il quarto incontro della rassegna letteraria “Il Pensier Lib(e)ro”, organizzata dall’associazione Qulture con il contributo del Comune di Carrara, in collaborazione con Mondadori Bookstore. Appuntamento fissato per sabato, alle 17, nella sala Gestri della Biblioteca Comunale di Carrara, quando Simona Baldelli presenterà il suo libro “Il pozzo delle bambole” (Sellerio), un romanzo di formazione che, attraverso lo sguardo della giovane e combattiva Nina, racconta l’Italia che corre verso la fine degli anni Sessanta inseguendo il sogno di un riscatto dal disastro dell’ultima guerra mondiale.

Nina è un’orfana accolta da suore oppressive e approfittatrici. Crescendo e specchiandosi nei diversi caratteri delle sue amiche più vicine scopre man mano la differenza fra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, mentre cresce in lei un forte senso di esclusione. Ma oltre le mura dell’istituto stanno accadendo fatti di portata storica e, quando Nina esce dall’orfanotrofio, trova davanti a sé un continente inesplorato. “Il pozzo delle bambole” di Simona Baldelli è un romanzo sulla difficile conquista della consapevolezza individuale e collettiva delle donne.

Un libro che ha la capacità di affrontare temi estremamente moderni attraverso la grande capacità di scrittura e la sensibilità proprie della sua autrice. Simona Baldelli è nata a Pesaro e vive a Roma. Il suo primo romanzo, “Evelina e le fate” (2013), è stato finalista al Premio Italo Calvino e vincitore del Premio Letterario John Fante 2013. Ha pubblicato poi “Il tempo bambino” (2014), due anni dopo “La vita a rovescio”, ispirato alla storia vera di Caterina Vizzani (1735) che per otto anni vestì abiti da uomo, e, nel 2018, “L’ultimo spartito di Rossini”. Con Sellerio ha pubblicato “Vicolo dell’Immaginario” (2019), “Fiaba di Natale. Il sorprendente viaggio dell’Uomo dell’aria” (2020) e “Alfonsina e la strada” (2021).