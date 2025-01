Donna va al cimitero . Trovata morta

Si era recata al cimitero di Rossano di Zeri per portare, come da consuetudine, i fiori sulla tomba del marito. Secondo una prima ricostruzione, al momento di rientrare a casa, però, Rina Coduri, 84enne di Zeri, avrebbe preso un’uscita secondaria, forse una scorciatoia e sarebbe inciampata e caduta in una radura di rovi battendo forse la testa a terra, date le lesioni riportate dall’anziana.

A quel punto avrebbe provato ad attraversare

il campo dove si trovava per raggiungere la strada, ma senza successo. A dare l’allarme lunedì un conoscente della donna, che ha attivato subito la macchina delle ricerche. E’ di martedì il ritrovamento del corpo senza vita. Imponente il dispiegamento di forze tra cui vigili del fuoco, carabinieri, e volontari per ritrovarla, ai quali va il ringraziamento della famiglia e del sindaco.