Donna salvata dalla corrente. Tre bagnini fanno squadra

Salvata dalla furia della corrente. Una donna non riusciva a tornare a riva, ma grazie a tre bagnini è stata salvata. Michele Mastromenico, bagnino famoso per il suo tuffo di inizio anno, racconta l’impresa: "Assieme a Sara Gatti (entrambi nella foto), al suo primo salvataggio, è montata con me sul pattino. Il primo a intervenire è stato il bagnino Michelangelo Grassi della spiaggia libera che si è immediatamente buttato. Con Sara siamo arrivati in acqua con il pattino e l’abbiamo recuperati tutti e due. La signora era a circa 40 metri di distanza in un canale, in difficoltà. Ha cominciato a gridare e chiedere aiuto. L’episodio è avvenuto verso le 13: ha cercato di nuotare e venire verso riva, ma non c’è riuscita: siamo intervenuti subito. Io sono il bagnino del Serena, ero seduto alla mia postazione. Accanto a me Gatti del bagno Malù. Abbiamo visto partire Michelangelo dalla spiaggia libera e abbiamo capito che qualcosa non andava. La donna è di Massa, ha un accento conosciuto"

Mastrodomenico lascia alcuni consigli per affrontare il mare: "Dico che i bagnanti dovrebbero sempre chiedere ai bagnini dove possono andare a fare il bagno, lo dico e lo ripeto sempre. Mi auguro che questa volta ascoltino i nostri consigli". Al suio primo salvataggio Gatti: "Sono uscita in acqua con Michele e abbiamo riportato la donna a riva. Emozionata? Certo, ora però tolto il dente, tutto è più in discesa".