Doni della polizia ai piccoli pazienti dell’Opa e del Noa

Anche quest’anno il Babbo Natale della polizia di Stato è arrivato dai piccoli pazienti ricoverati all’Opa e al Noa di Massa. Babbo Natale, scortato da auto e moto della polizia, ha distribuito doni natalizi ai bambini e ai genitori presenti nei due ospedali, regalando giocattoli, libri da leggere e colorare ma, soprattutto, piccoli attimi di spensieratezza. I bambini hanno accolto con stupore e gioia Babbo Natale, regalando ai poliziotti, ai medici e agli infermieri presenti in corsia, sorrisi pieni di felicità che hanno scaldato i loro cuori. "È stato un momento di condivisione magico, che ci ha arricchito reciprocamente, ricordandoci la nostra unica missione: esserci sempre", affermano dalla questura. L’iniziativa è espressione dell’impegno costante delle donne e degli uomini della polizia di Stato, al servizio della collettività, per riaffermare i valori cui si ispira di solidarietà, vicinanza e inclusione, con l’obiettivo di prestare aiuto e speranza a chi soffre e a chi non potrà trascorrere il Natale a casa, con l’affetto dei propri cari.