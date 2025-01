Donato un Dae in ricordo di Matteo

Una cerimonia particolarmente intensa, quella che si è tenuta nella Chiesa Parrocchiale di Magliano. E’ stata l’occasione in cui i coniugi Pier Luigi Gregori e Rosanna Gerali hanno donato un defibrillatore alla Pubblica Assistenza Avis di Fivizzano, nel decennale della prematura scomparsa del loro figlio Matteo. Il ricordo di quest’ultimo, è ancora ben vivo nella comunità di Magliano e dei paesi circostanti. Il giovane scomparso, era tecnico di radiologia all’Ospedale Apune di Massa ed aveva combattuto per oltre un anno contro un male terribile che l’aveva stroncato all’età di soli 30 anni. "Un ragazzo solare – lo ricordano i compaesani – amato da tutti, grande tifoso dell’Inter i cui genitori ancora conservano la maglia firmata dall’allora capitano Javier Zanetti". " E’ vero, gliela avevo portata io con l’architetto dell’Inter – racconta Monsignor Antonio Vigo, già parroco di Magliano e cappellano degli Incursori della Marina Militare – che stavo preparando al matrimonio con la sua fidanzata. Ed è stata una delle ultime volte che ho visto sorridere Matteo". All’evento, oltre i familiari, erano presenti il sindaco Gianluigi Giannetti, la vicesindaco Giovanna Gia, il presidente della Pubblica assistenza Gianluca Cardellini, volontari ed abitanti di Magliano. Il defibrillatore donato è di ultima generazione ed andrà in dotazione alla nuova ambulanza che prenderà servizio a Fivizzano nel prossimo mese di febbraio. Roberto Oligeri