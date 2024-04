Domani si inaugura la nuova area verde

Verrà inaugurata domani alle 11.30 l’area verde attrezzata sul Monte Grugola, in località “La Spolverina“, a nord di Fosdinovo. Realizzata grazie al PSR 2014-2020 sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali“. Alle 11.30 il raduno dei partecipanti; 11.45 Interventi di saluto della sindaca di Fosdinovo Camilla Bianchi,quindi di Sauto Correrini, presidente del consiglio comunale e di Giacomo Perfigli dell’associazione paraplegici di Massa Carrara. E’ stata invitata l’assessore all’agricoltura e vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi. Farà seguito la preparazione in autonomia, da parte dei partecipanti, di cibo con le griglie e pranzo. Per chi desidera raggiungere il luogo dell’evento a piedi, la partenza è prevista per le 10.30 sotto il Castello Malaspina di Fosdinovo (per iscrizioni 335 7644395).

R.O.