Domani sfilata in costumi storici per la legge sulle rievocazioni

Domani, alle 10, partirà da Palazzo Ducale una sfilata in costume multi epoca, dai romani alla seconda guerra mondiale. I figuranti sfileranno per il centro storico di Massa per far ritorno in piazza Aranci con esibizioni di musici e sbandieratori, duelli medievali e danze rinascimentali. L’evento è organizzato dall’associazione Antica Massa Cybea con l’associazione Senza Tempo e Gilda Historiae e il patrocinio di Comune e Provincia. Presenti molte associazioni di rievocazione toscane e liguri. L’evento è stato organizzato in occasione della nascita della prima legge nazionale sulla Rievocazione storica. Al termine seguirà una conferenza nella sala della Resistenza alla presenza dei deputati Alessandro Amorese e Federico Mollicone, promotori e firmatari della legge. A portare i saluti Roberta Benini, residente del Comitato regionale delle rievocazioni storiche della Toscana, ed Enrica Salvatori, docente di Storia medievale all’università di Pisa e presidente di Aiph-Associazione italiana di public history. L’ingresso è libero.