Domani la festa de ’L ben di morti’

A Castelpoggio domani si festeggia ‘l ben dei morti, il tradizionale appuntamento conviviale per ricordare i defunti, che il circolo Psi Endas organizza da oltre vent’anni. Dalle 13 saranno offerti ai visitatori i piatti tipici della tradizione. In occasione della ricorrenza dei defunti, il circolo in collaborazione con l’associazione ‘Antiche tradizioni popolari’ offrirà la tradizionale degustazione di piatti tipici preparati per celebrare la ricorrenza del ‘’l ben di morti’. L’appuntamento rinnova una tradizione antichissima secondo la quale, in occasione del ricordo dei defunti, gli abitanti dei paesi offrivano ai più bisognosi doni in alimenti che venivano cucinati e consumati collettivamente. Proseguendo questa tradizione, molto sentita anche nei paesi della montagna, domani le donne di Castelpoggio prepareranno i piatti tradizionali semplici e poveri del territorio e li offrirano gratis nella sede del circolo Psi-Endas.

La commemorazione dei defunti, è un’occasione speciale per ricordare le persone care che hanno lasciato la vita terrena, ma anche una festa per celebrare la vita che continua sulla terra. Per l’occasione si preparano anche le collane di castagne e mele da regalare ai bambini, che le indossano per la festa del ‘Bèn di morti’.