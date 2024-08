Domani il litorale si tinge di blu. Musica e show

Tutto pronto per la ‘Notte Blu’ di scena domani a partire dalle 18 alle 24 a Marina. Tanti gli eventi che animeranno questa festa organizzata dal Comune con la collaborazione dei commercianti: da piazza Menconi fino a via Rinchiosa ci saranno musica, performance, attrazioni itineranti, mercatini, attività per bambini e negozi aperti per una serata all’insegna del divertimento. "La ‘Notte Blu’ è un evento molto atteso non solo da Marina, ma da tutta la città – commenta l’assessore al Turismo Lara Benfatto -. Come da tradizione mi aspetto tante persone pronte ad animare strade e piazze e a divertirsi con il ricco programma. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato e ci hanno aiutato a organizzare". In piazza Menconi dalle 21,15 il Chiara Galeotti Quartet proporrà un suggestivo omaggio a Mina. Accanto una selezione di musicisti, tra cui Jonhatan Tenerini, Nicola Bertonelli, Matteo Moscardini e Lorenzo Bertelloni, tastierista di Francesco Gabbani. Sempre in piazza Menconi, a partire dalle 23 dj set con Dj Nucleo. Partirà alle 21 lo spettacolo itinerante Tao Love Bus, mentre in via Fiorillo alle 21,30 spazio al jazz non convenzionale con Riccardo Arrighini piano e Lella Violi voce. Mercatini diffusi in via Venezia, via Garibaldi, via Fiorillo e viale XX Settembre. Due aree giochi per bambini dalle 18 in viale XX Settembre e in via Capitan Fiorillo. E e poi giocolieri e trampolieri luminosi della compagnia Deformamentis e la musica delle street band Caffeina quartet swing e Bohemien Dixieland. Nausicaa infine avrà un proprio punto informazioni per sensibilizzare contro la scorretta pratica dell’abbandono dei rifiuti in mare. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della Notte Blu, nei tratti stradali interessati dalla manifestazione a partire dalle 15 di giovedì 8 agosto alle 3 di venerdì 9 agosto sarà istituito un divieto di transito e sosta.