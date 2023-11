Dodici mesi di felicità. Un calendario solidale per il biscottificio di ’Insiemeforyou’

Un calendario per infondere gioia e felicità con l’obiettivo di creare un biscottificio e birrificio grazie a Insiemeforyou.

Alle Stanze del Teatro Guglielmi, dinanzi a un folto pubblico, è stata presentata l’iniziativa benefica di For You, associazione nata dalla volontà dei genitori di Lorenzo, un ragazzo con disabilità, con lo scopo di creare un centro diurno che permetta la socializzazione e un primo approccio al mondo del lavoro. Lo ha ricordato durante la serata la presidentesse Anuska Moisè, sottolineando come, al termine del percorso scolastico, questi ragazzi restino tagliati fuori dalla società. " Abbiamo fondato dapprima una start-up sociale e poi l’associazione For-You con lo scopo di far condividere le varie esperienze di vita con altri giovani che si trovano nelle stesse condizioni di disabilità".

Le difficoltà iniziali non sono mancate ma grazie al contributo delle Fondazioni Marmo e Cassa di risparmio di Carrara è stata creata la cucina dove gettare le basi di questa esperienza, presso la sede di via Pradaccio, accanto al Lago del Sole. Il sogno dell’associazione di dare un’autonomia lavorativa a ragazzi disabili sta prendendo corpo. La città ha mostrato la sua faccia solidale e tanti sono gli sponsor che sostengono il progetto, raccontati nelle pagine del calendario che sarà possibile acquistare presso tanti negozi di Massa, Carrara e anche Forte dei Marmi e ovviamente contattando la pagina facebook dell’associazione.

La raccolta fondi è partita e 1.500 sono le copie (Collephoto) di questo calendario con i disegni donati da Sophie Redihough, illustratrice e calligrafa inglese che ha vissuto cinque anni a Massa ed ha ritratto i posti più belli della zona. Agli ospiti della serata sono stati distribuiti dei piccoli biglietti che riportano 12 frasi motivazionali e un codice qr code che fa riferimento alla pagina dell’ associazione.

"Come amministrazione Persiani – è intervenuto l’assessore Francesco Mangiaracina - abbiamo deciso di patrocinare e sostenere l’importantissima iniziativa Insiemeforyou che punta all’inclusione lavorativa dei ragazzi con disabilità". Erano presenti il Garante della Persona con Disabilità del Comune di Mass Daniele Iacopi, le assessore Alice Rossetti e Giorgia Garau. Ha portato il saluto della Provincia di Massa Carrara la vice presidente Elisabetta Sordi, elogiando la bella iniziativa:" Ho la delega alle pari opportunità – ha commentato - e credo che questo sia un tassello fondamentale per costruire un mondo dove tutti abbiano una possibilità".

Davvero si è creata una rete di solidarietà attorno a questo progetto che vede anche una collaborazione con l’Istituto Alberghiero. Insomma, grazie all’energia di Lorenzo, una ventina di ragazzi e le rispettive famiglie, la città solidale hanno dato vita ad una rete di sorrisi che si tradurrà in un grande progetto inclusivo a base di dolcezze per sostenere l’integrazione lavorativa dei giovani con disabilità, a testimoniare che insieme si può. Sono intervenuti Alessandro Colle, Serena Rossi e Chiara Lanforti, socia fondatrice.

Angela Maria Fruzzetti