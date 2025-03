"Dobbiamo tornare all’essenziale". Il messaggio del vescovo Vaccari: "Inizia il percorso della Quaresima"

"Con il segno delle ceneri sul capo iniziamo il percorso della santa Quaresima", così il vescovo Mario Vaccari nella lettera pastorale che ha scritto in occasione dei 40 giorni di preparazione alla Santa Pasqua. "In questa Quaresima, vissuta nella grazia dell’Anno Giubilare, il Papa ci offre alcune significative riflessioni sul camminare insieme nella speranza, approfondendo il significato profondo di questi termini e offrendo spunti per il nostro esame di coscienza".

"Camminare: fa pensare al pellegrinaggio ed è un primo richiamo alla conversione: sono veramente in cammino o piuttosto paralizzato, statico, con la paura e la mancanza di speranza, oppure adagiato nella mia zona di comodità? Insieme: richiama alla conversione per lo stile sinodale nella Comunità Cristiana: siamo capaci di camminare con gli altri, di ascoltare, di vincere la tentazione di arroccarci nella nostra autoreferenzialità e di badare soltanto ai nostri bisogni? Siamo tessitori di unità? La Speranza: ci sprona alla conversione da atteggiamenti di cinismo e di sfiducia verso il mondo e la Chiesa anche se viviamo tempi di crisi e cambiamenti epocali: vivo concretamente la speranza che mi aiuta a leggere gli eventi della storia e mi spinge all’impegno per la giustizia, alla fraternità, alla cura della casa comune, facendo sì che nessuno sia lasciato indietro?"

Il vescovo ha rilasciato inoltre un videomessaggio sul canale YouTube della Diocesi, pubblicato in occasione del “Mercoledì delle Ceneri”, caratterizzato dall’intensificare la preghiera, adottare la pratica del digiuno ed esercitare la carità nei confronti dei più bisognosi. "La Quaresima ci invita a tornare all’essenziale, a trovare nel fondo del nostro cuore la voce di Dio che ci parla, dove nella preghiera possiamo esporre i nostri dubbi e angosce, ringraziando per le cose belle".

In occasione del “Mercoledì delle Ceneri”, oggi, il vescovo celebra la messa con il rito dell’imposizione delle Ceneri alle 21 nella Basilica Cattedrale, mentre ogni venerdì di Quaresima, alle 18.30 presiede la celebrazione eucaristica in onore del Crocifisso, che a turno vedrà la partecipazione dei fedeli delle parrocchie del vicariato di Massa.