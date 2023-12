"DMS Stage: Una Nuova Avventura per la Musica a Montignoso"

Una realtà che ha aperto i battenti solo 6 anni fa ma che è cresciuta in fretta fino a diventare un punto di riferimento per chi fa musica o vuole impararla sul territorio apuano e la Versilia e ora si prepara a iniziare una nuova avventura. Alla Scuola di musica Dms di Montignoso apre il Dms Stage, un live club che vuole trasformare la scuola in un gioiello nella scena musicale con una doppia offerta di masterclass e concerti. Sarà il primo luogo nel nostro territorio a coniugare l’apprendimento attraverso seminari avanzati e l’intrattenimento offerto da musicisti di fama nazionale e internazionale. "E’ il risultato di anni di passione per la musica e della determinazione nel creare un luogo unico, dove artisti e appassionati possono condividere la loro passione – spiega il fondatore Jonathan Tenerini – Dms Stage rappresenta non solo un nuovo capitolo nella scena musicale locale ma anche un’opportunità per l’intera comunità di sperimentare la bellezza della musica live". All’inaugurazione presente anche il sindaco Gianni Lorenzetti: "Dms Stage è un vero vanto per la comunità di Montignoso. Questo live club non solo introduce una nuova dimensione alla nostra cultura musicale, ma sarà anche un veicolo per promuovere l’arte e la creatività tra i giovani".

Per garantire esperienze musicali di altissima qualità, Dms Stage è stato equipaggiato con un impianto audio professionale di ultima generazione dBTechnologies, monitor in-ear e casse monitor di eccellente qualità. Oltre ai concerti, Dms Stage sarà anche un centro educativo. A partire da gennaio, la sala ospiterà corsi di gruppo, tra cui il corso di musica d’insieme per formare band di giovani talenti, il corso di teoria e solfeggio, il corso di fonica e il nuovo corso giochi a ritmo, pensato per i bambini dai 4 ai 7 anni.

"In tutto – aggiunge – ci sono una dozzina di insegnanti che coprono tutti gli strumenti e offriamo il servizio di studio di registrazione. Abbiamo già creato quattro band della scuola che questa estate hanno fatto un sacco di date fra Liguria e Toscana, formate attraverso il progetto musica d’insieme. Inoltre c’è un’area relax per eventi e lezioni gestita da Roberto Graziani". E prima di Natale ci sono già tanti eventi per vivere la magia della Dms. Si parte domani con lo spettacolo delle classi di chitarra, basso e pianoforte, mentre il 22 dicembre Dms Christmas Party con 4 band della scuola. Il 9 dicembre concerto e masterclass rock and roll, rockabilly, country, swing e blues con The Di Maggio Connection a partire dalle 18 e durante lo show postazione con taglio di capelli omaggio di Barber Shop Cinquale. Il 16 dicembre Giulia Mutti in Cantautrici Coraggiose alle 21.30.