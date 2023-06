Dissuasori e controlli per rendere sicure le strade

Più sicurezza sulle strade del Comune di Licciana Nardi: in arrivo dissuasori di velocità, posti di blocco e intensificazione dei controlli tramite lettura delle targhe. Il sindaco Renzo Martelloni ha accolto le richieste e le varie segnalazioni dei cittadini richiedenti l’applicazione di strumenti per il controllo della velocità sulle strade ritenute più a rischio del territorio di Licciana Nardi. L’amministrazione, quindi, si è presa l’impegno di intervenire sui tratti di pertinenza comunale. Da sempre, infatti, il primo cittadino e la sua squadra hanno dimostrato particolare sensibilità sul tema della sicurezza di pedoni e guidatori.

Per quanto riguarda le strade comunali l’amministrazione procederà quindi con l’installazione di dossi artificiali, mentre per le strade non di pertinenza, come quelle provinciali e statali sulle quali non è possibile operare con questi strumenti per legge, il Cmune si prenderà comunque la responsabilità di attivare posti di blocco con i vigili urbani per assicurare un controllo diretto sulle strade. Intensificato, inoltre, il servizio di lettura delle targhe tramite apposite telecamere che hanno la funzione di verificare assicurazione e revisione auto. Troppi sono i guidatori che si fanno prendere la mano dalla velocità senza rispettare i limiti, soprattutto nei centri abitati, mettendo a rischio la vita del prossimo e la propria.