“Sono vivo, non sono annegato”: rientra l’allarme a Marina di Massa

Massa, 3 giugno 2023 – Allarme rientrato dopo molte ore di ricerche a Marina di Massa (Massa Carrara) per un uomo di 46 anni creduto disperso in mare da venerdì pomeriggio e che invece era rientrato a casa da tempo.

L'allarme è scattato nelle vicinanze della passeggiata del pontile dopo una segnalazione fatta ai carabinieri da alcuni passanti che avevano trovato nei pressi alcuni documenti.

Poiché del titolare non c'era traccia, è stato ipotizzato un malore in acqua e sono state immediatamente attivate le ricerche di vigili del Fuoco, guardia costiera e sommozzatori.

Secondo alcune testimonianze di persone sul pontile, avrebbero visto un uomo tuffarsi e poi sparire tra le onde. Le perlustrazioni del litorale, anche con elicotteri e barche, sono durate fino a tarda sera senza esiti.

La ricerca è proseguita stamani mentre veniva proseguito il lavoro di rintraccio a terra utilizzando i dati a disposizione. Ma poi il presunto disperso - che in realtà era tornato a riva già da diverse ore dopo aver fatto una nuotata - dopo aver letto questa mattina delle ricerche, si è presentato dai carabinieri per dire che stava bene e che non aveva problemi mettendo fine a una situazione di allarme. I documenti smarriti vicino al pontile sarebbero stati una dimenticanza.