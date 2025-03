Disabilità e barriere, i progetti dell’Osservatorio

Amministratori e Osservatorio a confronto, per abbattere le barriere. Da dicembre in avanti l’Osservatorio provinciale della disabilità di Massa Carrara, rappresentato dal suo coordinatore Giacomo Perfigli, ha incontrato i rappresentanti di tutti i comuni della Provincia ed enti sanitari per confrontarsi sui servizi, attività inerenti il mondo della disabilità nei settori di competenza. Durante gli incontri con gli enti locali, è stato fatto il focus sullo stato attuale di abbattimento delle barriere architettoniche e progetti futuri, Perfigli ha sensibilizzato gli enti che non hanno ancora adottato il Peba (Piano eliminazione barriere architettoniche) a farlo nel minor tempo possibile. Un confronto anche su opere future, sistema turistico, scolastico, ricordando agli amministratori l’importanza dell’associazionismo. Con la Zona Distretto Apuane e la Società della Salute Lunigiana si è parlato dei servizi erogati e realizzati in questi anni, dei progetti futuri, proposte di cittadini e associazioni per una più efficace azione operativa sulla disabilità, con la Zona Distretto Costa dell’opportunità di creare una conferenza tra quest’ultima, l’Osservatorio e le Consulte sulla disabilità dei Comuni di Massa e Carrara, per migliorare eventuali disservizi e portare all’attenzione dell’ente le richieste inerenti la disabilità espresse dai cittadini e associazioni del settore. Con la Provincia di Massa Carrara si è parlato invece dell’importanza degli operatori socio assistenziali per le scuole superiori del nostro territorio e del trasporto pubblico locale: serve un tavolo di confronto interprovinciale per migliorare la fruibilità da parte dei cittadini con disabilità. A ogni persona incontrata è stata donata una copia della Convenzione dell’Onu sulla disabilità, ratificata in Italia nel 2009, per sensibilizzare ulteriormente gli attori provinciali sul mondo della disabilità. "Sono stati incontri molto proficui - racconta Perfigli -, non solo per instaurare rapporti tra l’Osservatorio e gli Enti, ma anche come scambio di opinioni e suggerimenti per migliorare servizi e opere. Un’occasione per ribadire l’importanza della Convenzione Onu sulla disabilità: la disabilità è una risorsa, come la collaborazione tra associazionismo ed enti pubblici. Nei prossimi mesi sono in programma altre iniziative, soprattutto per il trasporto pubblico locale su gomma, per quanto riguarda la sua accessibilità".