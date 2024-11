Diretta a Marina di Carrara la Humanity One con 195 migranti. «Tempeste in arrivo, serve un porto più vicino»

Marina di Carrara (Massa Carrara), 29 novembre 2024 – La Humanity One ha soccorso 195 persone in pericolo in mare in quattro interventi diversi ed è diretta verso Marina di Carrara, porto assegnatole dalle autorità italiane. «Ma da sabato - spiega Sos Humanity, la ong che gestisce la nave - si profilano tempeste con venti fino a 67 chilometri orari e onde alte 3 metri sulla rotta. La traversata di quattro giorni in condizioni così intollerabili rappresenterebbe un peso enorme e inutile per i sopravvissuti. Le nostre richieste per un porto più vicino sono state finora respinte. Esortiamo ancora una volta le autorità italiane ad assegnare un porto sicuro più vicino come richiesto dal diritto marittimo».

Al momento è previsto per lunedì 2 dicembre, alle 15, al porto di Marina di Carrara l'arrivo della Humanity One. Dalla banchina del porto i migranti saranno poi accompagnati al padiglione B del vicino complesso fieristico di Imm-Carrarafiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento. Dopo essere stati visitati e rifocillati tutti i migranti partiranno poi per le strutture di accoglienza. Per la Humanity One sarà la terza volta nel porto di Marina di Carrara dopo che vi era già approdata il 3 febbraio e il 20 maggio 2024. Complessivamente invece per lo scalo apuano il prossimo sarà il 15esimo sbarco. Con i migranti in arrivo lunedì il conteggio totale delle persone sbarcate a Carrara da quando l'approdo è stato dichiarato 'porto sicuro’, salirà a 2.004 persone