"Difendo porto e spiaggia". Lorenzetti detta la linea: "Subito Piano regolatore e interventi anti erosione"

Non accennano a placarsi le polemiche intorno al nuovo Piano regolatore del porto e ai rischi legati all’erosione della spiaggia e alla sicurezza. Il dibattito, scoppiato prepotentemente dopo l’incidente della Guang Rong, è uscito dai confini provinciali. Com’è noto, il Piano è all’esame dei Ministeri e si attende il responso del Consiglio superiore dei lavori pubblici che, in ogni caso, ha richiesto tutta una serie di integrazioni e approfondimenti, così come per la richiesta di un ampliamento della banchina Taliercio per le navi da crociera. Il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, intervenendo a un dibattito su Noi Tv, dove ha ’duellato’ con il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi, ha ribadito l’importanza del porto, numeri alla mano.

"Il turismo in Versilia presenta numeri importanti – ha detto Lorenzetti – ma sono risibili in confronto a quelli dell’economia apuana in relazione al porto. Quindi il porto è necessario ed è fondamentale anche il suo sviluppo perchè in mancanza di innovazioni e ammodernamenti qualsiasi attività muore". Ma fin qui i pareri dei Ministeri non sono incoraggianti per quanto riguarda il Piano regolatore... "Non entro negli aspetti tecnici della questione – ha continuato – mi limito a dire che politicamente ci sono state pressioni, legittime, provenienti da ’amici’ della Versilia, che stanno avendo un peso. Mi piacerebbe, però, che ci fossero anche pressioni per risolvere il problema dell’erosione e per cambiare certe leggi nazionali sull’ambiente, come quella che ci impedisce di prendere la sabbia dal Magra per ripascere le nostre spiagge. La motivazione del no sta nel fatto che contiene, naturalmente, una percentuale di nichel e mercurio. Ma anche i nostri sedimenti presentano le stesse sostanze".

Lorenzetti, sia da presidente della Provincia che da sindaco di Montignoso, non si schiera tra porto e turismo. "Io sono per il porto e per il turismo – ha aggiunto –. L’economia deve poter contare sullo scalo e anche sulla spiaggia. L’erosione, del resto, come il porto, è un dato di fatto, ma non ci sono certezze che il nuovo Piano regolatore acceleri il fenomeno. Anzi, l’erosione c’è in ogni caso e quindi, ripeto, bisogna intervenire e al più presto. Attendiamo da anni, soprattutto a Marina di Massa, ma anche nella mia Montignoso, interventi continuativi ed efficaci. Le proposte non mancano. E’ il momento di metterle in pratica".

Luca Cecconi