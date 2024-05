"Dialoghi sull'ambiente a Carrara: riflessioni e sensibilizzazione con don Albanesi e don Piagentini"

La Commissione tutela ambiente montano del Cai di Carrara organizza per venerdì alle 21 i ’Dialoghi sull’ambiente’ alla biblioteca di piazza Gramsci a Carrara. Un’occasione per riflettere sulla meraviglia del creato con due relatori di eccezione: don Piero Albanesi, alla guida dell’Unità Pastorale della città di Carrara e il suo predecessore, don Raffaello Piagentini, ex parroco del Duomo, noto per la sua sensibilità ambientale. L’incontro ha lo scopo di avviare un cambiamento culturale e di sensibilizzazione sui temi ambientali di cui si ravvisa sempre più il bisogno anche nella nostra comunità. Partendo dall’enciclica ’Laudato si’’ per arrivare alla recente esortazione "Laudate Deum" di Papa Francesco, saranno affrontati diversi temi, dall’inquinamento delle sorgenti alla necessità di tutela della biodiversità delle nostre Alpi Apuane.