Di nuovo tutti in classe. Fra aule e spazi esigui. Cantieri aperti al ’Tacca’

Prima campanella con spazi esigui e mancanza di aule. Lo Zaccagna non ha una palestra, il liceo scientifico Marconi è orfano di una sede da anni, il liceo delle scienze umane non ha aule a sufficienza per contenere tutti gli studenti, e l’artistico Gentileschi viene ospitato dall’Accademia di belle arti.

I ragazzi dello scientifico sono ospiti dell’Itis di Avenza, quelli delle scienze umane del classico Repetti, e i ragazzi del Tacca sono in attesa della ricostruzione della scuola del marmo. Problemi per quanto riguarda la palestra anche per l’istituto Finelli. Intanto ieri le dirigenti degli istituti hanno fatto il giro delle scuole per salutare gli studenti nuovi e vecchi. Ilaria Zolesi, preside della scuola del marmo, dell’artistico ’Gentileschi’ e del Palma di Massa da quest’anno è stata nominata anche reggente dell’istituto ’Zaccagna–Galiei’. Parla di un inizio scolastico nella norma. "Tutto come da programma – spiega Zolesi –, i problemi di spazio ci sono, ma ci sono anche lavori in corso per restituirne alcuni come per esempio i lavori al Tacca. La demolizione è finita, come anche quella della palazzina allo Zaccagna. I ragazzi del Tacca hanno iniziato l’anno nella parte vecchia, nonostante i lavori in corso. Per quanto riguarda l’artistico Gentileschi servirebbero delle aule e dei laboratori ulteriori per lavorare in autonomia, ma per fortuna ci ospita l’Accademia. Per il resto è tutto nella norma abbiamo nominato quasi tutti i docenti. All’Itis i ragazzi convivono tranquillamente con gli studenti dello scientifico, anche perché gli spazi ci sono tutti e i ragazzi dell’Itis usano le aule container che sono attrezzate molto bene".

Peggio la situazione su Massa con il Palma che non ha una palestra e un auditorium. Di ottima convivenza parla anche la dirigente dello scientifico Marconi, Stefania Figaia. "Il primo giorno di scuola è andato al di sopra delle aspettative sia al Fermi sia al Marconi – spiega Figaia –. Abbiamo scansionato gli ingressi e le aule erano pronte ad accogliere i ragazzi. Sono molto soddisfatta dell’organizzazione e di come si sono comportati gli studenti. Per quanto riguarda lo scientifico Marconi i ragazzi convivono tranquillamente con quelli dell’Itis visto che gli spazi lo consentono". Tutto regolare anche all’istituto comprensivo Menconi di Avenza guidato dalla dirigente Elsa Daniela Novelli. "Ieri ho fatto il giro dei plessi per salutare gli studenti – dice Novelli – e non ci sono state segnalazioni, tutto è filato liscio. Per la mensa è ancora presto e per il 2 ottobre dovrebbe partire la bio mensa. Siamo a posto con l’organico di docenti e collaboratori e siamo in attesa di risposte per quanto riguarda la palestra per le classi quarte e quinte". Per quanto riguarda il classico Repetti l’anno scolastico è iniziato con i tre corsi (A, B e C) solo per le classi della quinta ginnasio, per tutte le altri classi ci sono invece due sezioni. Come detto il Repetti anche quest’anno ospita cinque classi del liceo delle scienze umane di via Marco Polo.