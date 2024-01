Dermatologia, screening e visite gratuite alla Pubblica assistenza

Il dottor Mario Simoncini (dermatologo) entra a fare parte dell’equipe medica degli ambulatori della Pubblica assistenza di Marina. Per la giornata di sabato 20, invece, è in programma un open day di controlli gratuiti dalle 10 alle 13 con la possibilità di usufruire di visita ecografica, dermatologica e geriatrica. Ad effettuare gli accertamenti gratuiti saranno gli specialisti che hanno appena ufficializzato la collaborazione con gli ambulatori della Pubblica assistenza: l’ecografista Roberta Russo, il dermatologo Mario Simoncini e il geriatra Elio Mencarini. "La prevenzione diffusa per noi è una priorità – spiega Rigoletta Vincenti, direttore sanitario della struttura –. Le porte aperte sono l’occasione per effettuare quei controlli specialistici che risultano poco accessibili per le famiglie a basso reddito. I professionisti che operano nel nostro centro sanno di essere parte di un progetto a sostegno della comunità. C’è una responsabilità sociale a cui noi medici non possiamo sottrarci, l’impegno è quello di dare un contributo concreto sul fronte della cura della salute, in un momento di forte pressione sul servizio sanitario pubblico. La trasparenza per un’organizzazione senza fini di lucro è basilare – conclude Vincenti –. Ci teniamo a far sapere ai cittadini che quanto spendono nel nostro centro, la quota che rimane all’associazione, viene reinvestito in attrezzature sanitarie, corsi di formazione per dipendenti e volontari, rinnovo e manutenzione delle ambulanze. La Pubblica assistenza, come ente no profit, utilizza le prestazioni degli ambulatori medici a scopo esclusivo di autofinanziamento". Tutti gli appuntamenti, inclusi quelli nell’ambito dell’open-day del 20 gennaio, si possono fissare chiamando il lo 0585 – 63.33.33 attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Le visite si possono prenotare anche via via whatsapp allo 0585 16.976.59.