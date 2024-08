Un caso di febbre Dengue a Massa, scatta la disinfestazione nelle vie interessate

Massa, 27 agosto 2024 – Scoperto a Massa un caso di febbre Dengue trasmesso dalla zanzara tigre. Il caso è stato notificato al Comune dall'Asl Toscana Nord Ovest ed è stato rilevato sul litorale, a Ronchi, in via dei Pomi.

L'abitato è molto frequentato da vacanzieri al mare adesso. Le autorità sanitarie, secondo quanto si apprende, stanno già monitorando la situazione e stanno prendendo le misure necessarie al contenimento della diffusione del virus.

Intanto è stata disposta la disinfestazione dell'area interessata per contenere il virus. Le operazioni di bonifica si svolgeranno dalle 2 alle 7 del 28 agosto e poi, con gli stessi orari, anche il 29 e 30 agosto. In un post, il Comune diffonde alcune raccomandazioni durante e dopo il passaggio della disinfestazione in strada.

Prima del trattamento

• restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;

• tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;

• considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

Dopo il trattamento

• rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso;

• procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento;

• in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.