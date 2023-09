Delizie di Lunigiana Tra testaroli e salumi Le "Delizie di Lunigiana" arrivano a Pontremoli: domenica in Piazza Duomo dalle 9, saranno in bella mostra i testaroli al tartufo, torte d'erbi, funghi, crostate, formaggi, salumi, vini e altri prodotti. Un'occasione unica per assaggiare i sapori della Lunigiana!