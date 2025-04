Debutta ’Musica sulle Apuane’ a Pian della Fioba

La festa di Liberazione è anche l’occasione per il primo concerto del festival ’Musica sulle Apuane’ giunto alla 13ª edizione. Domani, infatti, alle ore 15, all’"auditorium nel bosco" nei pressi del rifugio Città di Massa, a Pian della Fioba, è in programma il concerto de ’La Casa del Vento’, storico gruppo aretino (nella foto) che da anni dà voce alla Resistenza e alle battaglie per la giustizia sociale. E’ noto per il suo impegno sociale e per aver collaborato con artisti del calibro di Patti Smith. Il concerto è gratuito e senza obbligo di prenotazione. Un evento speciale, tra natura, memoria e musica, organizzato dal Cai di Massa in collaborazione con il Coordinamento delle sezioni Cai apuoversiliesi. Il posto è raggiungibile a piedi, in circa 10 minuti, dal parcheggio dell’Orto Botanico delle Alpi Apuane. In caso di pioggia il concerto si terrà, alle 16.30, all’auditorium della chiesa di San Pio X a Massa.

Il festival ’Musica sulle Apuane’, che ogni anno raccoglie consensi e successo, è realizzato grazie all’impegno dei volontari del Cai di Massa con il sostegno di Parco delle Alpi Apuane, Unesco Global Geopark, Club Alpino Italiano e Cai Toscana. Per chi desidera un’esperienza completa, è possibile partecipare all’escursione organizzata dal Cai di Massa, con partenza dal Passo della Greppia e Passo degli Uncini.