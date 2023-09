"Davide Dati, 41enne di Massa: resterà per sempre nei nostri cuori"

"Caro Davide, resterai per sempre nei nostri cuori. I ragazzi della piazzetta". Lo striscione esposto ieri pomeriggio davanti al sagrato, gremito di amici e parenti, fuori dalla chiesa della Madonna del Monte – la chiesa rossa sotto l’ospedale vecchio – è solo una delle molte testimonianze d’affetto per Davide Dati, 41enne massese morto all’improvviso mentre era in vacanza in Sardegna con la fidanzata, la scorsa domenica.

La salma del giovane era stata portata prima all’obitorio in via Aurelia per permettere a famiglia e amici l’ultimo saluto. Ieri la cerimonia in chiesa. Diplomato perito elettrotecnico all’Itis Meucci di Massa, Davide lavorava da Euronics ormai da tantissimi anni, capo reparto del settore informatico: era apprezzato per il suo carattere e il suo modo di fare sul lavoro e fuori.