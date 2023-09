Dario Vergassola incontra i pazienti dell'Ospedale delle Apuane

Un incontro interessante e partecipato quello andato in scena lunedì nella saletta policonfessionale dell’ospedale delle Apuane ospite d’onore Dario Vergassola (nella foto). Il comico, attore e autore ha presentato il suo nuovo libro intitolato “Storie vere di un mondo immaginario“, durante l’iniziativa organizzata dall’associazione Donatori di musica di cui il primario di oncologia Andrea Mambrini è coordinatore. Amato per la sua raffinata ironia e per i suoi famosi trascorsi sul piccolo schermo, Vergassola si è raccontato da perfetto uomo eclettico a metà strada tra il teatro e la cultura a tutto tondo. Non sono mancate le risate, che hanno intervallato l’incontro presentato da Mambrini stesso.

"Vergassola è un caro amico della nostra associazione – ha detto il primario – E’ la terza volta che ci fa visita in reparto, regalandoci le sue osservazioni pungenti. Uomo generoso, attento a cogliere le occasioni nobili alternandoe momenti di umorismo che non è mai banale né offensivo o volgare".

L’attore e umorista ha parlato divertendo tutti, narrando gli aneddoti relativi alla sua presunta ipocondria. Il libro presentato è composto da cinque dove i cui protagonisti sono animali. "Le vicende si svolgono alle Cinque Terre,

territorio al quale è molto legata la mia famiglia da sempre: ci ho passato gli anni dell’infanzia. E’ un saliscendi di malinconia e fiabe, dove gli esseri del mare parlano delle loro vite quotidiane".