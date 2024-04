Danza Latin Way Studio’s, che forza!. Elia e Brenda stelle internazionali

Brillano i ragazzi della scuola Latin Way Studio’s di Massa, in competizioni nazionali e internazionali. Una giovane coppia, che balla assieme da nemmeno un anno, sta scalando le classifiche delle gare più prestigiose al mondo. Sono Elia Tedesco e Brenda Gozzoli, che la scorsa settimana hanno calcato la pista della competizione più prestigiosa al mondo, ’Blackpool Junior’, nella fantastica cornice del Winter Garden, aggiudicandosi una meritatissima finale. Brenda Gozzoli, della Dance Vision, è diretta dalla maestra Sara Di Vaira (’Ballando con le stelle’), con la quale, dopo la formazione della coppia, è nata una fantastica collaborazione.

Nell’ambito nazionale, questo fine settimana, a Bologna, gli atleti Lapo Bianchi e Melissa Tartaruga e Ciro Salzano e Martina Radicchi hanno partecipato a una gara di danze latino americane, ’Syllabus’, che ha coinvolto più di mille atleti italiani. Lapo Bianchi e Melissa Tartaruga sono giunti all’11° posto nella Junior Open B e al primo nella classe 12/13-B3, mentre Ciro Salzano e Martina Radicchi, alla loro prima gara in coppia, hanno vinto nella Youth B1.

"Si tratta di talenti della danza sportiva – spiegano i loro insegnanti, Francesca Mori Barigazzi e Federico Gassani –. Siamo fieri e soddisfatti dell’impegno di questi ragazzi perché sono un esempio. È importante ricordare a tutti gli atleti di danza sportiva (e non) che per raggiungere certi obiettivi sono fondamentali l’impegno, il sacrificio, la dedizione, lo studio, la costanza e il continuo allenamento, accompagnati però da una buona dose di amore smisurato e passione verso la propria disciplina". Per tutti gli atleti della disciplina di coppia e solo Latin, saranno mesi densi di impegni. Ora ci sarà il Campionato regionale della disciplina Latin Style, il 28 aprile a Siena.

Per chi volesse intraprendere il percorso agonistico o amatoriale può chiamare i numeri 338 8089122 o 347 6584649. La scuola Latin Way Studio’s è in via Aurelia Ovest 243 a Romagnano.