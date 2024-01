Dante e la Lunigiana: Cittadini presenta il libro in Regione

Dopo il successo riscosso in tutto il territorio e oltre, con centinaia di libri venduti, il volume di Giovanni Cittadini ’Come l’uomo s’etterna’, Tarantola editore, approda in Regione. Oggi alle 12,30 a Palazzo del Pegaso sarà presentato al consiglio regionale. Al Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso, il libro sarà introdotto da Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale e Giacomo Bugliani consigliere regionale. A seguire gli interventi del professor Mirco Manuguerra e dell’architetto Stefano Calabretta. Il romanzo narra dei trascorsi in Lunigiana di Dante Alighieri e del suo particolare rapporto di fiducia con il Marchese Moroello Malaspina di Giovagallo, nonché con tutti i suoi familiari. I giornalisti che intendano partecipare dovranno fare richiesta tramite e-mail all’Ufficio stampa del Consiglio regionale.

Una ricerca, quella di Cittadini, noto commercialista lunigianese, che racconta, attraverso la storia di Dante, del suo esilio nelle terre di Moroello Malaspina che lo ospitò dal 1306, la Lunigiana in tutte le sue sfaccettature: c’è tutta la cultura, i prodotti tipici, i cibi, i paesaggi, il carattere della gente. Il commercialista Giovanni Cittadini, di Tresana, ha messo tutto l’amore per la sua terra e le sue ferrate conoscenze sul Divin poeta in 280 pagine di dettagli storici e verosimili del viaggio di Dante in terra di Lunigiana. Un libro nato dallo spirito di un gruppo di lunigianesi che, in occasione dell’anno dantesco, hanno deciso di riunire le energie con manifestazioni culturali di vario genere per ricordare il passaggio dell’autore della Divina commedia in queste terre. Un comitato di appassionati che ha dato il via nel 2021 a iniziative culturali, studi e ricerche. Da qui l’idea delracconto sul passaggio di Dante in questa terra che fu quella che più di altre lo influenzò lo scrittore nella stesura della Divina Commedia.