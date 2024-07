Danilo Sacco racconta le ‘Donne senza paura’

“Voce all’autore” ospita lo scrittore Danilo Sacco oggi alle 21,15, nel giardino di Palazzo Binelli. Lo scrittore di “Donne senza paura. Vite coraggiose per i diritti e la parità di genere” (Odoya, 2024) è il protagonista dell’appuntamento della rassegna organizzata dalla Biblioteca Civica Lodovici in collaborazione con le librerie Nuova Avventura e Mondadori Bookstore. A presentare lo scrittore sarà Michela Rossi, presidente dell’associazione Qulture. Il libro, giunto in pochi mesi alla quarta ristampa, narra dieci storie al femminile che hanno impresso svolte epocali nella conquista di diritti civili, lottato per la libertà e aperto vie nelle professioni infrangendo tabù, trasgredendo consuetudini (e talvolta leggi) e sfidando la condanna sociale. Donne dei continenti, emerse a dispetto di ostacoli e stereotipi. Franca Viola, prima in Italia a rifiutare il matrimonio riparatore e far condannare l’uomo che l’aveva rapita e violentata. Theresa Kachindamoto, figura simbolo nella lotta contro la piaga delle spose bambine. Rosa Parks, riconosciuta come la Madre dei diritti civili. Malala Yousafzai, la più giovane vincitrice del Nobel per la pace, ricevuto per il suo impegno per l’affermazione del diritto all’istruzione delle ragazze. E poi Kathrine Switzer, Sunitha Krishnan, Marie Curie, Kate Sheppard e le sorelle Mirabal.