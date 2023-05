Daniele Tarantino mister preferenze "Premiato il lavoro di questi anni"

"Sono veramente emozionato: devo ancora metabolizzare quanto siamo riusciti ad ottenerere". Non sta nella pelle Daniele Tarantino, mister preferenze. Una marea: 1011 hanno deciso di dargli fiducia, circa un quinto del totale dei voti del Partito democratico, il gruppo che ha preso più preferenze.

Un bel passo in avanti per Tarantino, dopo la prima esperienza avuta nel 2018, dove i voti si fermarono poco sopra il centinaio. "Ho trascorso lo spoglio elettorale nei miei uffici insieme alle persone che mi hanno sostenuto nel corso di queste settimane – prosegue nel racconto –. Ero insieme a Giovanna Santi perché eravamo curiosi di vedere come si evolveva la situazione. Siamo rimasti in piedi fino a notte fonda. Sono sicuramente emozionato e sopreso per il risultato raggiunto, credo che questo sia il frutto di una presenza costante tra la gente, l’ascolto delle persone e il prendersi a cuore i loro problemi credo che abbia influito sul risultato finale. C’è da dire però che questa vittoria per me è davvero inaspettata, non mi sono mai messo a fare i conti per ipotizzare un risultato".

Ora inizia la fase 2 per il presidente di Confimpresa e l’associazione Insieme: "Adesso dovremo continuare a impegnarci per far in modo che Ricci vinca al balottaggio. Ancora qualche sforzo per poter amministrare la nostra città".

AM