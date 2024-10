Dalla parte degli ultimi. Potenziato il Segretariato: "Nuova sede e triplicate le ore. Nessuno sarà lasciato indietro"

La pandemia e la crisi globale che si fa sentire ormai da un decennio, la fame di lavoro, la difficoltà di alcuni cittadini massesi di trovare un’occupazione, sono solo alcuni degli scogli che una persona si trova a dover affrontare per portara a casa un pezzo di pane. Sempre più famiglie hanno bisogno di una mano da pare delle istituzioni. Se, nel territorio massese, sono 608 gli assegni attivi e 159 le famiglie aiutate da palazzo civico, il Comune di Massa prova ad ampliare il servizio dedicato agli ultimi, "per non dimenticare nessuno" dice il primo cittadino Francesco Persiani, "perché nessuno rimanga indietro".

Da lunedì 4 novembre, i cittadini di Massa potranno usufruire di un Segretariato Sociale rinnovato e ampliato, grazie a un accordo biennale stipulato tramite avviso pubblico con la cooperativa La Gardenia. La porta di accesso ai servizi sociali di Massa diventa più forte. L’obiettivo è garantire un’assistenza più efficace e vicina alle reali necessità della popolazione. In risposta alla crescente pressione sui servizi sociali legata alla complessa situazione economica globale, il Comune di Massa ha deciso di potenziare il Segretariato Sociale, un punto di riferimento essenziale per i cittadini in situazioni di fragilità. I nuovi uffici del Segretariato, rinnovati e progettati per offrire un ambiente accogliente e riservato, si trovano nella sede della Misericordia San Francesco, in viale Roma 33. Qui, con una sala d’attesa spaziosa e uffici separati per i diversi servizi, i cittadini avranno accesso a risposte e orientamento in un contesto che garantisce privacy e assistenza di alta qualità.

In precedenza, il servizio era disponibile per sole sei ore settimanali in una singola stanza del Comune, accogliendo mediamente 50 utenti al mese, con colloqui gestiti unicamente dall’assistente sociale. Grazie all’ampliamento, il Segretariato sarà ora aperto 21 ore settimanali e offrirà la presenza congiunta di un assistente sociale e un educatore per ogni colloquio, migliorando la qualità del supporto. Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha sottolineato l’importanza di questo intervento per il benessere della comunità: "La nostra amministrazione ha ascoltato e risposto alle esigenze crescenti dei cittadini. Con il potenziamento del Segretariato sociale non solo aumentiamo le ore a disposizione per accogliere le richieste di chi si trova in difficoltà, ma offriamo un servizio più completo e multidisciplinare. Questo impegno conferma la nostra vicinanza alle famiglie e alle persone più fragili".

L’assessore alle Politiche sociali, Francesco Mangiaracina, ha ribadito l’impegno dell’amministrazione a favore di un servizio sempre più accessibile e strutturato: "Ringrazio tutti i presenti, in particolar modo la cooperativa e la Misericordia per l’apporto messo in campo. Il triplicarsi delle ore e l’introduzione di un’équipe multidisciplinare rappresentano misure concrete per sostenere chi vive situazioni di disagio. Il Comune di Massa dimostra ancora una volta di essere al fianco dei cittadini più vulnerabili, offrendo loro non solo ascolto, ma un supporto tempestivo e concreto".

Una situazione, quella della costante impennata di nuovi poveri, che ha trovato un contrasto sempre con l’assessorato al Sociali, che nelle scorse settimane ha messo in piedi, insieme alle maggiori associazioni di volontariato presenti sul territorio, una raccolta di alimenti non deperibili che è servita alle stesse associazioni per le persone in grave difficoltà economica: ben 8,5 tonnellate di cibo che sono finite sulle tavole dei poveri.

Nella pratica il nuovo Segretariato che si sposta dal Comune a viale Roma 35, sarà aperto la mattina dalle 9 alle 12,30 dal lunedì al venerdì, ad eccezione di mercoledì che riceverà su appuntamento. Nel pomeriggio sarà aperto il martedì e il giovedì, questa volta dalle 15 alle 17. Per il servizio è stato aperto anche un numero di telefono ad hoc, 380 749.149.6. La mail dedicata è [email protected] e il personale risponderà a tutte le esigenze della cittadinanza, anche per un eventuale appuntamento.

Alfredo Marchetti