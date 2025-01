Dalla parte degli ultimi. Il Vescovo e Porzano insieme ai senzatetto la notte di Natale

di Alfredo Marchetti

L’appello è stato ascoltato. E proprio nel giorno di Natale, quando tutti sono a casa con i loro familiari per festeggiare la nascità di Gesù, c’è chi ha deciso di trascorrere una notte insieme agli ultimi, con coloro che silenziosamente cercano di sopravviere, i dimenticati di una società distratta nell’inseguire il guadagno. Nella notte del 25 l’amministratore unico di Cermec si è recato alla casa di accoglienza della Caritas Diocesana di via Godola. L’appello di don Maurizio di alcune settimane fa non è caduto nel vuoto: la struttura, per stare in piedi è in cerca di nuovi volontari. I numeri non sono sufficienti a garantire la continuità del servizio che si svolge solamente 15 giorni al mese e a settimane alternate. Nel 2023 sono state ospitate 85 persone senza fissa dimora, mentre da settembre dello scorso anno sono già in 35 ad aver bussato alla porta della Caritas Diocesana per chiedere un ’tetto’ e non solo. Una delle stanze è riservata all’accoglienza femminile, ma se non ci sono ospiti donne, viene utilizzata anche per gli uomini. Il primo contatto per accedere alla casa avviene presso il centro di ascolto della chiesina di San Pio X a Massa o al centro vicariale della carità di Carrara (San Ceccardo). Qui, i volontari addetti all’Ascolto redigono l’elenco degli ospiti che avanzano una prenotazione. Le persone possono essere accolte per un massimo di 15 giorni. E con Porzano, la sera di Natale, anche il vescovo, fra Mario Vaccari.

"Mi sono sentito in dovere – racconta Porzano – di rispondere all’appello di don Maurizio. La richiesta era stata inoltrata alle istituzioni e ho deciso di fare la nostra parte come Cermec. Già avevamo donato tutto il comparto degli alimenti per le feste, ma desideravo fare altro. Mi sono sentito in dovere di coinvolgere i dipendenti con la struttura degli ultimi: hanno un gran bisogno di volontari per tenerla aperta. Quando ho trascorso la notte con loro i 10 posti letto erano tutti occupati. Credo che l’appello di don Maurizio debba essere ascoltato. Ho avuto la fortuna di trascorrere la sera di Natale con il vescovo Vaccari, una persona davvero speciale, con il suo esempio si capisce che le cariche alla fine non contano nulla".

Don Maurizio Manganelli racconta la serata con i due ospiti speciali. "La serata è andata bene. In media vengono ospitate 10 persone senzatetto nel centro di accoglienza. Prima c’è stata una cena. Il vescovo Vaccari ha voluto toccare con mano questa realtà, si è particolarmente interessato a quello che facciamo". L’attenzione però resta alta: "Stiamo cercando ancora volontari, per continuare a tenere aperto una settimana si e una no. Stiamo cercando soprattutto uomini per la notte, una o due notti al mese. Non c’è da fare niente di particolare, fare presenza per tenere viva la struttura". Per candidarsi al ruolo di volontario contattare: [email protected]; 0585-8990217; 340 8976336.