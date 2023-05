Dalla Lunigiana con la tecnologia alla conquista degli studi dentistici

Fabrizio Botti,è un giovane e capace odontotecnico lunigianese, specializzato in protesi scheletrate digitali. Un pioniere nelle tecnologie digitali applicate alla medicina, che si è affermato come uno dei primi del settore in Italia e l’unico al momento specializzato nella scheletrica digitale in provincia di Massa-Carrara. Ma cosa è la digitalizzazione nel campo della odontotecnica?."Significa – risponde Botti – che il medico odontoiatra non prende più le impronte dentali ai pazienti introducendo in bocca il calco di silicone o alginato talvolta invasivo che può indurre al vomito, ma usa uno scanner intraorale, simile a una penna che con raggi laser emessi sulla superficie dei denti, raccoglie informazioni su forma e dimensioni delle arcate dentarie. Queste ultime saranno inviate con un click dal medico, al laboratorio dell’odontotecnico. Il mio compito è creare virtualmente sul pc, attraverso software dedicati , le corone dentali e le strutture di rinforzo che servono a sorreggere l’apparecchio; non modellandole materialmente come un tempo con la cera calda,bensì con un mouse, creando la forma del dente il cui prototipo sarà eseguito dalla stampante 3D che crea, con la resina, l’intera corona o il singolo dente. O la stampa del modello di lavoro ,un tempo in gesso, oggi in resina calcinabile, che può essere fusa. Questa tecnologia permette di riceve lavoro anche da lontano. Io ,ho commesse dalla Lombardia: ricevo il lavoro da eseguire per mail e appena terminato,spedisco le protesi commissionate per corriere espresso. E sono chiamato a tenere corsi in varie regioni. Ricevo da eseguire progettazioni pure da medici americani. Noi italiani siamo scelti per l’estro, le doti artistiche che possediamo nel comporre, la capacità nell’applicare l’arte nel nostro lavoro...E’ un pò come il design – conclude Botti – di un Bertone in campo automobilistico, applicato al settore dentale... ".

Roberto Oligeri