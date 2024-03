Dal ginnasio cavatori per un giorno. I ragazzi del Repetti a Fantiscritti

Giornata speciale per gli alunni delle seconde ginnasio A e B del classico Repetti. Lo scorso giovedì le due classi si sono recate alle cave di Fantiscritti per approfondire le problematiche della sicurezza nei luoghi di lavori e i temi relativi agli aspetti ambientali. La visita rientra nel progetto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato e finanziato dalla Regione. Con le jeep e gli accompagnatori di ‘Carrara Marble Tour’ la visita guidata si è svolta soprattutto nel bacino di Fantiscritti, dove gli studenti hanno potuto vedere da vicino le lavorazioni del marmo, come si estrae un blocco di marmo e le problematiche connesse, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista normativo per quanto concerne salute e sicurezza. Successivamente il gruppo ha visitato il Museo Cava di Fantiscritti dove si racconta come l’attività di cava si sia evoluta: dalla lizzatura ai ‘bisonti’ su ruote, dai martelli ai fili diamantati dei nostri giorni. L’esperienza si ripeterà a breve con la seconda ginnasio C e altre classi del liceo Montessori. Il progetto avrà poi come rielaborazione degli argomenti un confronto con i tecnici dell’Asl Toscana Nord Ovest dell’area funzionale Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Zona Apuane. L’appuntamento con l’Asl è previsto il 10 maggio.

La scuola ringrazia Carrara Marble Tour che ha accompagnato le classi in questo percorso e ha reso possibile così la prima fase del progetto.