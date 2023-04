Dae protegge la comunità "È un’arma fondamentale"

di Alfredo Marchetti

Intervenire in tempo, a volte, è determinante. Essere armati degli strumenti necessari a salvare vite cambia decisamente la percezione di sicurezza della comunità. Il progetto ’Teo & Fabri, un cuore che batte’ è una risposta fondamentale alla richiesta di aiuto che quotidianamente arriva dalla sanità pubblica, con l’emorragia di medici di base, pronto soccorso in grande pressione, giovani laureati che preferiscono intraprendere carriere meno stressanti, lasciando le trincee scoperte. Alle volte basta un semplice gesto per far sentire più protetta una comunità. L’altro giorno alla Pubblica assistenza di Marina, all’interno dei futuri studi medici della sede, è stata donata, grazie al contributo di Franco Paladini e di Cesare Perini, proprietario del Bagno Paris, una nuova postazione dae. "A nome di tutta l’associazione – riferisce Fabio Barbieri, responsabile della sede - ringrazio Franco, Cesare e tutte le persone coinvolte per la donazione del defibrillatore, installato a ricordo del padre di Franco, Avio Paladini, socio storico della Pubblica Assistenza di Marina".

"La postazione – prosegue - si inserisce all’interno del progetto ’Teo e Fabri’ per la defibrillazione precoce, arrivato con oggi alla sua 22esima postazione. Ogni anno in Italia 60mila persone sono vittime di arresto cardiaco, un evento che spesso colpisce senza avvisaglie. Alla luce degli ultimi fatti di cronaca dove la presenza di un dae ha salvato delle vite, è necessario che ci siano sempre più persone formate al primo soccorso. Come associazione ci adoperiamo da anni per la diffusione ed utilizzo dei defibrillatori nei luoghi pubblici e donazioni come quella di oggi vanno a sommarsi ad un traguardo di cui possiamo ritenerci tutti orgogliosi". "Un ringraziamento – conclude – va anche a Gabriele Magnanini della Mg sicurezza, consulente di vendita e formatore dae, che ha donato la teca all’interno della quale sarà conservato il defibrillatore"

I defibrillatori su Marina sono in galleria Ingolstadt, piazza Menconi, alla passeggiata Pertini, pasticceria Delizie di Alessia in via Nazario Sauro, Giannotti Gelateria Paradiso, alla bocciofila in viale Colombo vicino al Papema, alla chiesa di Via Bassagrande. In tutto 7 postazioni, senza contare quelle dislocate in tutto il territorio, Carrara, Avenza, Bonascola, paesi a monte (Bergiola) e qualche postazione su Massa.