Da ’Musica a palazzo’ alla novità ’Note sospese’. La Croma, bilancio molto positivo delle rassegne

"Siamo molto contenti del successo ottenuto con le rassegne di quest’anno. Stiamo già lavorando al calendario della stagione 2024". E’ Lorenzo Giusti, direttore artistico per l’associazione musicale La Croma a fare il bilancio delle rassegne organizzate da aprile ad agosto. "Siamo partiti ad aprile, anticipando la stagione – spiega Giusti – con ’Stanze in Musica’ e poi a maggio con le rassegne ’Musica a Palazzo’ e ’Pievi, ville e castrum in musica’ che hanno registrato una media di 300 presenze a serata. Poi la novità di quest’anno: la rassegna ’Note sospese’ a Bergiola Maggiore e Bargana che invece hanno registrato una media di 600 presenze".

"Sono occasioni di incontro e socializzazione – continua Giusti – grazie alla musica e per far riviere luoghi a volte poco frequentati o poco conosciuti dai nostri stessi concittadini. Voglio ringraziare tutti gli artisti che hanno accettato il nostro invito a suonare e auspichiamo di arricchire il calendario del 2024 con ulteriori date per invitare nuovi ospiti del panorama musicale italiano ed europeo".