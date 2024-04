Da Monfroni per conoscere il marmo

Far conoscere le tecniche dietro alla storica lavorazione del marmo. La città alla scoperta dei segreti dietro la scultura in marmo con le giornate europee dei Mestieri d’Arte. A Carrara sarà lo studio di scultura di Michele Monfroni ad aprire le proprie porte il 5 e 6 aprile, in un’iniziativa di Gema 2024 e promossa da Artex con Unicoop Firenze, il supporto di World Crafts Council Europe e progetto di Crafting the Future. La manifestazione in programma allo studio di Monfroni è in realtò nata nata in Francia ed è promossa dall’Istituto nazionale dei mestieri d’arte di Parigi e si svolgerà in tutti i settori artigianali della Toscana.

In Toscana l’evento viene organizzato fino al prossimo 7 aprile. Lo studio di scultura del Maestro artigiano Michele Monfroni a Carrara è da tanto tempo un punto di riferimento per molti artisti contemporanei, che commissionano l’esecuzione delle proprie opere in marmo sia da bozzetto oppure da fotografia, o che le eseguono personalmente all’interno dello stesso atelier. Lo scultore Michele Monfroni insegna da anni a scolpire il marmo a tutti coloro che desiderano imparare questa antica e nobile arte, organizzando corsi che possono essere frequentati sia da principianti alle prime armi che da scultori a livello più avanzato. In occasione delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte lo studio aprirà dunque al pubblico in forma gratuita, con visite guidate che faranno conoscere il marmo ma non solo, con una panoramica anche sugli strumenti di lavoro e le varie tecniche che portano alla realizzazione della scultura in marmo.

La bottega di Michele Monfroni sarà aperta venerdì 5 e sabato 6 aprile, con disponibilità a ospitare gruppi fino a un massimo di 15 persone. La durata dell’evento è di un’ora. Le visite nel laboratorio si terranno nella sede di Via Meucci a Codena. Per prenotazioni il numero è 3285337959.