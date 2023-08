Da don Milani ai ’Pinocchi’ di Jacovitti a Marina di Massa: 100 Anni di Storia

L’impegno di Assoproms riguarda anche le iniziative di carattere culturale, come quella organizzata per domani, alle 21,30, a Villa Cuturi, dal titolo “Tre centenari controcorrente Pinocchio, Jacovitti e don Milani”. L’occasione è l’anniversario della nascita di Jacovitti e don Lorenzo Milani, ma anche la prima pubblicazione de “Le avventure di Pinocchio” nel 1823, due secoli fa. Gli autori Alessandro Santi e Aldo Bozzolini presenteranno quindi i loro libri sul tema. La novità editoriale di Alessandro Santi è “Tutti i pinocchi di Jacovitti”, che descrive la genesi del romanzo di Collodi e i suoi stretti legami con le immagini, a partire dai primi illustratori e concentrandosi sulle visioni di Jacovitti. Attraverso centinaia di disegni, documenti e testimonianze, il libro raccoglie ed esamina tutti i lavori pinocchieschi, soffermandosi sulle tre prove di illustrazione completa delle “Avventure di Pinocchio” (1943-1944, 1944, 1963), confrontandole con quelle dei precedenti illustratori e con la produzione a fumetti dell’artista, evidenziandone echi e suggestioni collodiane accanto alle geniali intuizioni grafiche. Completano il testo le testimonianze di artisti e studiosi, nonché della figlia Silvia.

L’altro libro, intitolato “Sentieri di futuro (in)seguendo don Milani” e curato da Aldo Bozzolini e Alessandro Santi, raccoglie le testimonianze inedite di chi ha conosciuto personalmente don Milani. Si sofferma sulla descrizione dei fatti realmente accaduti e sul modo di agire di don Milani, gettando nuova luce sull’educatore e priore di Barbiana a 100 anni dalla nascita. I curatori hanno rinunciato ai diritti d’autore per devolverli all’associazione di volontariato Gruppo Don Lorenzo Milani di Calenzano, che si occupa di recupero scolastico di ragazzi in difficoltà fin dalla fondazione nel 1987 a opera degli ex allievi di don Lorenzo.