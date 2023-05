Da Aulla di corsa al Noa ma lui nasce in ambulanza

Aveva fretta di nascere. Ieri, poco prima delle 14, la chiamata alla Pubblica assistenza di Aulla: una giovane mamma straniera aveva le doglie e stava per partorire. I volontari sono corsi a prenderla, alla Filanda, dove vive con la sua famiglia. Si sono subito resi conto, che mancava poco al parto. L’hanno caricata in ambulanza, con lei c’erano una soccorritrice volontaria, un’infermiera e il medico, hanno monitorato la sua salute. L’autista ha cercato di fare in fretta, imboccando subito l’autostrada ad Aulla, in direzione del Noa di Massa. Il piccolo però non voleva spettare l’arrivo in sala parto e nel tratto di autostrada tra Carrara e Massa ha deciso di nascere. Ha impiegato poco ed è stato accolto dal personale dell’ambulanza, che ha fatto il possibile per aiutare la mamma. Una volta al Noa, la mamma aveva in braccio un “fagottino“ in ottime condizioni. Ora entrambi sono sistemati in maternità, per i controlli del caso. Il marito l’ha poi raggiunta in ospedale, dove ha potuto abbracciare il suo bimbo. Tanta la soddisfazione del personale della Pubblica assistenza Croce bianca di Aulla per un evento così speciale, che li ha commossi ed emozionati allo stesso tempo. Al piccolo e alla sua mamma tanti auguri da parte dei volontari della Pubblica assistenza e del nostro giornale.