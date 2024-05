Cultura Il ’Premio Pasolini’ a Mastandrea

Marina Pratici nominata presidente del prestigioso Premio Internazionale di Arte Letteraria dedicato a Pier Paolo Pasolini. La scrittrice aullese premierà a Roma il celebre attore e regista Valerio Mastandrea, quattro volte vincitore del David di Donatello, e personalità di eccellenza in ambito internazionale. Dunque, un nuovo, prestigioso incarico per Marina Pratici, originaria di Aulla: la nota scrittrice è stata infatti nominata presidente del prestigioso premio Internazionale di Arte Letterario dedicato al grande artista, poeta, scrittore, giornalista e regista Pier Paolo Pasolini, considerato tra i maggiori intellettuali italiani del Novecento.

La cerimonia di premiazione dell’atteso evento, denominato “Omaggio a Pasolini“ si svolgerà a Roma, venerdì 17 maggio, nella Sala a volta del seminterrato originario del ristorante “Il Pommidoro“, inaugurato nel 1890 e del quale Pasolini era un cliente abituale. Il gestore del ristorante, Aldo Bravi, venuto a mancare nel 2021, era grande amico e fedele confidente di Pasolini. Fu proprio in quello storico ristorante che Pier Paolo Pasolini consumò la sua ultima cena, prima di essere assassinato a Ostia, nella notte del 2 novembre 1975 . Lo stesso Pasolini aveva lasciato ad Aldo Bravi, un assegno di 11000 lire per pagare ciò che aveva consumato, quasi fosse un segno premonitore.

Dopo quella tragica notte, l proprietario del ristorante decise di non incassare l’assegno ma di farlo incorniciare in un quadro con il ritratto del grande intellettuale. Questa testimonianza simbolica sarà posta dietro al tavolo dell’autorevole giuria, la sera della premiazione. “Il Pommidoro“ è noto anche perché è divenuto punto d’incontro di molti artisti, cantanti, registi e giornalisti famosi in Italia e nel mondo. Ricordiamo che il film di e con Paola Cortellesi dal titolo ”C’è ancora domani“, è stato girato proprio qui.

Ad affiancare Cortellesi, un altro famoso attore, Valerio Mastandrea, che ha confermato la sua presenza all’evento del 17 maggio: durante la serata, l’attore e regista riceverà da Marina Pratici una vela in marmo di Carrara come Premio Eccellenza alla Carriera. L’evento ha il patrocinio del Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia nel Friuli. La sua direttrice, Flavia Leonarduzzi, sarà presente alla serata. Hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: Associazione Culturalmente Toscana e dintorni, Cenacolo Internazionale di Arte Letteraria le Nove Muse, Union Mundial de Poestas por la Paz y por la Libertad, Ciesart.

La docente e critico letterario Marina Pratici ha gestito con grande professionalità l’intera organizzazione, coadiuvata dallo scrittore italofrancese Patrice Avella, da Gaia Greco, responsabile segreteria e Alessandra Casciari, responsabile logistica. L’obiettivo degli organizzatori è quello di creare un premio itinerante da svolgersi in altre città italiane ed europee. "Sono molto onorata – dichiara Marina Pratici – di essere stata nominata presidente di un Premio di tale prestigio, vantante partecipanti così illustri. Ci stiamo già organizzando per portare, il prossimo anno, l’evento a Parigi, città amata da Pasolini".

A. M. Fruzzetti